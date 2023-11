Idoso fica ferido ao colidir carro com retroescavadeira na PR-218, em Guapirama

Um idoso de 60 anos ficou ferido após o carro que conduzia colidir contra uma retroescavadeira na PR-218, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quinta-feira (23).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Chevrolet Corsa no sentido de Guapirama a Joaquim Távora quando, ao atingit o KM 49, colidiu lateralmente com uma retroescadeira, que trafegava no mesmo sentido.

O veículo conduzido pelo idoso capotou, o que lhe causou ferimentos médios. O motorista foi encaminhado para receber atendimento no Hospital Municipal da Guapirama.





O condutor da retroescavadeira, um homem de 40 anos, possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com a categoria D e não ficou ferido. O motorista obteve resultado negativo no teste etilométrico.