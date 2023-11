Organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro é alvo do Gaeco e da Receita Federal em Apucarana

O Gaeco (Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP-PR (Ministério Público do Paraná), e a Receita Federal cumpriram nesta sexta-feira (24) quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária na segunda fase da Operação Falsa Impressão.





Os mandados, expedidos pelo Juízo da Vara Criminal de Grandes Rios, foram cumpridos em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina) três de busca e um de prisão eum mandado de busca e um de prisão em Medianeira, no Oeste do Paraná.







As investigações começaram em junho deste ano, para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, após o Gaeco receber informações da Receita Federal de que um contador de Grandes Rios, no Norte do Paraná, integraria organização criminosa especializada em constituir empresas de fachada para funcionarem como “noteiras” (emissão de notas fiscais falsas).





Apenas nos primeiros dez meses de 2023, foram identificadas pelo menos 182 empresas de fachada constituídas pelos investigados, que teriam movimentado aproximadamente R$ 250 milhões.

