Londrina inicia outubro com risco de tempestade; chuva deve seguir até segunda-feira

Londrina começa outubro com risco de tempestade. Uma frente fria aproxima-se da região nesta sexta (1º) e faz com que a instabilidade predomine até segunda-feira (4).





A agrometeorologista Angela Costa alerta que, como este sistema se associou com o calor dos últimos dias, ventos fortes, descargas elétricas e até chuvas de granizo serão uma possibilidade nas próximas horas.

O calor é afastado pelas precipitações e as máximas, que foram de 30,8ºC na quinta (30), apenas alcançam 25ºC nesta tarde. As mínimas foram de 17,7ºC.

Fim de semana com chuva





Com clima chuvoso, as temperaturas mais altas não devem ultrapassar 29ºC no sábado (2) e domingo (3). As mínimas ficam entre 17ºC e 18ºC, prevê o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Londrina não atingiu a metade da média histórica de chuvas em setembro. As pancadas foram mal distribuídas e foi motivo de preocupação para variados setores. Mas o cenário é mais animador para outubro. Veja os dados pulviométricos do IDR-PR.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.