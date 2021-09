Calor de 32ºC é previsto para esta quinta e chuva deve vir na sexta em Londrina

O sol surge entre nuvens nesta quinta-feira (30) em Londrina e acompanha o calor de 32ºC, prevê a agrometeorologista Angela Costa. Com 18ºC, as mínimas já foram elevadas.





A cidade foi contemplada com uma chuva irregular nesta quarta (29). Ela foi tão isolada que a estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul da cidade, não registrou um acumulado pulviométrico.

Apesar da nebulosidade, não deve chover nesta quinta (30), mas há previsão de precipitações para sexta (1º), graças à ação de uma frente fria oriunda do sul brasileiro. A instabilidade segue no fim de semana e pode permanecer até segunda-feira (4), espera a pesquisadora.

O alívio do calor, no entanto, só vem na segunda (4), quando máximas previstas são de 25ºC.





Conforme o IDR, outubro chega em Londrina com temperaturas em cerca de 34ºC na tarde desta sexta (1º).

Se a frente é fria, porque está calor?





Quando a previsão do tempo desta quarta-feira (29) no Bonde informou que a frente fria levantaria as temperaturas, alguns internautas estranharam. Um usuário do Facebook comentou: "Fim dos Tempos .. Frente Fria Provoca CALOR rsrs".





Apesar do nome indicar o oposto, este fenômeno vem antecedido do chamado comportamento pré-frontal. Angela Costa explica que, antes da chuva, o clima quente é comum.





Os ventos intensos também anunciam a chegada da frente fria e, inclusive, podem ser percebidos nesta quinta (30).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.