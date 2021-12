IDR prevê chuvas por toda a terça em Londrina

A associação de uma frente fria originária no sul brasileiro com as áreas de instabilidade, que migram do Paraguai e Norte da Argentina, instabiliza a atmosfera em Londrina ao longo desta terça-feira (14).

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), com sua estação meteorológica situada na zona sul da cidade, registrou 1,8 milímetros de chuva durante a madrugada e 1,8 mm pela manhã. O acumulado, até por volta das 9h40, era de 3,4 mm.

Precipitações devem ocorrer em qualquer período do dia, de acordo com a expectativa da agrometeorologista Angela Costa. Elas podem, no entanto, apresentar má-distribuição, com registro em apenas determinadas regiões da cidade.





Não é descartada a ocorrência de temporais, descargas elétricos e ventos intensos.





O cenário instável derrubou as máximas, que vinham ultrapassando os 30ºC nos últimos dias. A pesquisadora espera que as temperaturas não superem os 28ºC nesta tarde. Mínimas foram de 21,6ºC.

A chuva também é prevista para esta quarta-feira (15), quando termômetros devem indicar marcos entre 22ºC e 29ºC.