Jardim Botânico de Londrina reabre após mais de um ano fechado

Fechado desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o Jardim Botânico de Londrina retorna a permitir visitantes a partir da manhã desta terça-feira (9). O horário de funcionamento será de terça a domingo, das 8h às 18h.

Conforme a administração, a reabertura segue o cronograma dos parques e unidades de conservação do Paraná. Trata-se de uma determinação direta da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado, na qual o espaço é vinculado.

Para os responsáveis pelo parque, no entanto, a flexibilização não indica o abandono de boas ações. Os cenários naturais que costumam ilustras as redes sociais dos londrinenses devem ser zelados.





Ao público, é solicitada a consciência ambiental no momento de frequentar o parque, não danificando os canteiros e evitando acumular lixo. É pedido, inclusive, que o resíduo produzido no parque seja levado de volta com os visitantes.





As regras já conhecidas antes do fechamento seguem em vigor. Não é permitido fumar, utilizar bicicletas, patins e patinetes e ir acompanhado de animais de estimação.





Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.