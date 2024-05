Jataizinho: confira os pontos de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das enchentes no RS

A cidade de Jataizinho está com vários pontos de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A população da cidade poderão contribuir com doações de alimentos e produtos de limpeza. Veja mais abaixo todos os pontos de coletas espalhados pela cidade.





Milhares de pessoas estão desalojadas e desabrigadas em função das enchentes no Rio Grande do Sul, que já decretou estado de calamidade pública e define o cenário como a maior tragédia de sua história, com o registro de mais de 80 óbitos e dezenas de desaparecidos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Por isso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Jataizinho, Secretaria Municipal de Assistência Social, A Associação Comercial e Empresarial de Jataizinho, A Paróquia Nossa Senhora da Conceição e o Rotary Clube de Jataizinho se uniram para aderir a campanha solidária SOS RS. Com objetivo de arrecadar donativos para ajudar as famílias das regiões atingidas pelas fortes chuvas no Estado.





Todas as doações podem ser entregues até o dia 8 de maio em horário comercial.

Publicidade





PONTOS DE ARRECADAÇÃO:





- Prefeitura Municipal (Av. Presidente Getúlio Vargas 494 centro);

Publicidade

- Secretaria Municipal de Assistência Social (R. João Silva, 445, centro)

- Aceja (Av. Benjamin Giavarina 131, centro);

Publicidade

- Loja Zuazen (Av. Antônio B. Oliveira, 460, centro).





Itens prioritários para doação:

Publicidade





– Alimentos não perecíveis;

– Água;

Publicidade

– Produtos de higiene;

– Produtos de limpeza.

Publicidade





A ação é promovida e coordenada pelo Governo do Estado, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Superintendência Geral de Ação Solidária, com apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná).