Agenda turística de maio tem Expoingá, blues em Antonina e festas do pinhão e cachaça

O calendário turístico de maio será movimentado por exposições, festas populares, gastronomia e esporte em todo o Paraná.





A Expoingá, de Maringá, que nesta edição comemora 50 anos de existência, e o Fespop (Festival de Música Pop), considerado um dos maiores do gênero na América Latina, são os principais destaques. O evento atrai jovens de outros estados e países vizinhos com uma intensa e variada programação de shows.





A Expoingá, uma das principais feiras do setor agroindustrial do Paraná e do Brasil, ela acontece entre os dias 9 a 19. Neste ano, a feira comemora 50 anos de existência. A marca da edição é “Expoingá 2024, o elo entre tradição e inovação”. O evento deve levar milhares de pessoas ao Parque Internacional de Exposições de Maringá.

Outro parque de exposições que recebe grande movimento de turistas em maio é o de Jandaia do Sul (Vale do Ivaí), onde acontece o 3° Festival da Cachaça entre os dias 17 e 19. O evento reúne expositores e cachaciers (profissionais que trabalham com o destilado) de todo o Paraná e outros estados.





No Norte do Estado, em Sapopema, ocorre de 24 a 26 o Festival Gastronômico, que lota o Parque Linear Clovis da Costa Moraes. O evento será uma experiência para degustação de pratos típicos da região, com refeições embaladas por shows e apresentações musicais.

FESTAS TRADICIONAIS





Entre as festividades tradicionais, está a comemoração dos 42 anos de emancipação política de Pranchita realizada no dia 11, no Sudoeste do Estado.

Com uma média de público de 4 mil participantes por dia, o Antonina Blues Festival chega à 8ª edição em 2024. O evento acontece dia 30, na Praça Feira Mar, de Antonina, uma das mais antigas cidades paranaenses, que abriga construções históricas e muitas tradições.





O festival reúne apresentações do blues norte-americano. Além do palco principal, a Estação Ferroviária e a Ponta da Pita, dois importantes pontos turísticos da cidade, também são espaços de shows em diferentes horários.

Já no fim do mês, de 29 de maio a 2 de junho, o município de Floraí, na região Noroeste, promove a 33° edição da sua Festa das Nações. Em 2023, o evento foi responsável por atrair um público de aproximadamente 30 mil pessoas. Neste ano, a organização aposta em shows musicais gratuitos, comidas típicas, parque de diversões e sorteio de prêmios para atrair o público.





Também encerrando o mês, a cidade de Inácio Martins, no Centro-Sul, realiza a 15ª Festa do Pinhão, de 31 de maio a 2 de junho. O Parque Municipal Dallegrave será palco do encontro, que tem como propósito exaltar a identidade cultural do município, além de sua grande produção do pinhão, queridinho dos paranaenses durante o inverno.

A festa junina já começa neste mês, no dia 31, em São Pedro do Paraná, com atrações para todos os gostos e idades até o dia 8 de junho. Também no dia 31, Morretes sedia a Festa Agrícola e Artesanal, que chega à sua 38ª edição