Jovem de 21 anos morre após capotar carro e bater contra barranco no Noroeste do Paraná

Um jovem de 21 anos morreu após o carro que dirigia capotar e colidir contra um barranco e uma árvore na PR-082, em Nova Olímpia, no Nordeste do Paraná, na madrugada deste sábado (8).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Volkswagen Crossefox na via quando, ao passar pelo KM 546, perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo. Na sequência, o carro bateu em um barranco e em uma árvore.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os ferimentos do jovem foram tão graves que a morte foi constatada no local do acidente.





Equipes de socorro médico foram acionadas, mas o condutor já estava morto. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas.





O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama e o veículo foi liberado aos familiares.