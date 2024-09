Jovem de 22 anos fica ferida ao bater carro contra mureta em rodovia no Norte Pioneiro

Um jovem de 22 anos ficou ferida após o carro que dirigia bater contra uma mureta na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (15).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a mulher conduzia um Ford Fiesta no sentido do entroncamento da PRC-272 a Quatiguá quando, ao passar pelo KM 285, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma mureta de concreto que separa as pistas.

A jovem teve ferimentos médios, foi socorrida no local e encaminhada a uma instituição de saúde para passar por exames.