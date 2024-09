Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e região

Londrina e os Municípios da região devem ter uma segunda-feira (16) com tempo nublado e chuvas durante todo o dia, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Após um grande período de seca, a chuva deve predominar e, com isso, as temperaturas ficam amenas, com a máxima prevista de 23°C.





Na terça-feira (17), o tempo não deve ter muitas mudanças, já que ainda chove em Londrina e não há previsão de aumento das temperaturas.

A temperatura mínima registrada no Município nesta segunda-feira em Londrina foi de 16°C e a máxima pode chegar aos 23°C.