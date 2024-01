Jovem de 22 anos morre em acidente com três veículos na PRC-272, em Faxinal

Um jovem de 22 anos morreu após se envolver em um acidente com três carros na PRC-272, em Faxinal (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta sexta-feira (12).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Fiat Strada com placas de Tamarana/PR no sentido de Mauá da Serra a Faxinal quando, ao atingir o KM 205, colidiu contra dois veículos que seguiam no sentido contrário em um trecho de pista simples.

Os veículos atingidos, um Chevrolet Classic com placas da Ivaiporã/PR e um Ford Ranger com placas de Marília, eram conduzidos por um homem de 44 anos e por um homem de 53 anos, respectivamente.





O motorista do Chevrolet Classic não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o condutor do Ford Ranger ficou levemente ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal.





O jovem que dirigia o Fiat Strada chegou a ser socorrido pela Ambulância do Município, mas morreu no interior do veículo, a caminho do hospital.