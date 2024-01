Ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná faleceu em 2023; saiba o que acontecerá com o valor

O idoso maringaense de 75 anos que foi sorteado nesta quinta-feira (11) com o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná faleceu em outubro de 2023. Quem confirma a informação é a coordenadora do programa Marta Gambini.





"Ontem, quando fomos dar o prêmio para o morador de Maringá, nos dirigimos ao endereço e lá fomos informados que o morador do apartamento havia falecido", explicou Gambini à reportagem.



De acordo com ela, as compras que geraram os bilhetes que deixariam o idoso milionário foram feitas em setembro, um mês antes de ele falecer.







Questionada sobre o destino do prêmio após a confirmação do falecimento, Gambini foi enfática ao deixar claro que os R$ 1 milhão não serão herdados pela família.



"Não existem próximas ações. Por parte do Nota Paraná, o prêmio não será liberado. Não existe a transferência de prêmios ou créditos. Isso de que o prêmio ficará com a família não será possível. Somente o titular do cadastro pode fazer jus aos créditos", disse a coordenadora.