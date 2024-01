Motorista foge depois de colidir contra barranco e deixar passageiro ferido na PR-436, em Ribeirão do Pinhal

O motorista de um veículo que colidiu contra um barranco na PR-436, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, fugiu após o acidente. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (12).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Militar), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Corsa pela via no sentido do entroncamento da PR-439 a Ribeirão do Pinhal quando, ao atingir o KM 62, perdeu o controle da direção e se chocou contra um barranco.





O motorista fugiu e abandonou o carro no local do acidente. O passageiro do veículo, um jovem de 24 anos, ficou ferido e também foi deixado na rodovia.