Jovem de 23 anos morre ao capotar carro na PR-090, em Sapopema

Um jovem de 23 anos morreu após o carro que dirigia capotar na PR-090, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (25).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Fiat Palio com placas de Blumenau/SC pela via no sentido de Curiúva a Sapopema quando, ao atingir o KM 262, perdeu o controle da direção ao realizar uma curva aberta, o que causou o capotamento.

Publicidade

Publicidade





Após capotar, o veículo bateu contra uma árvore. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. A vítima teve de ser retirada do Fiat Palio por equipes dos Bombeiros.





Além do jovem, o carro era ocupado por duas passageiras, de 27 e três anos. Ambas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhadas para o Hospital de Sapopema.





Estiveram no local do acidente o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.