Briga entre homem e ex-cunhada termina com dois esfaqueados em Cambé

Uma discussão familiar na madrugada deste domingo (24), véspera de Natal, no jardim Silvino, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), terminou com um homem e uma mulher feridos.





Segundo a PM (Polícia Militar), o homem foi até casa da ex-companheira, de quem separou há dois meses, querendo conversar. No imóvel, teria visto a ex-cunhada, ficando alterado e partindo para cima da mulher.

A mulher relatou aos policiais, que registraram no BO (Boletim de Ocorrência), que ao ameaçar ligar para a corporação, o homem teria pegado o celular e quebrado e, na sequência, a agredido. Ele ainda teria dado uma facada no pé dela, que tirou a arma da mão do homem e desferiu dois golpes contra ele.





Foi a própria ex-cunhada quem acionou o socorro, com os dois sendo encaminhados para a Santa Casa da cidade.





