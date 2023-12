Homem invade festa de Natal, atira contra parentes e tira a própria vida em Maringá

Quatro pessoas da mesma família morreram em um ataque a uma confraternização de Natal no Conjunto Habitacional Hermmans Moraes de Barros, em Maringá, nestae domingo (24). O atirador, um homem de 56 anos, teria entrado na casa em que ocorria uma festa e atirou contra sete pessoas. Três morreram no local. Após disparar contra todos, o atirador teria tirado a própria vida.



Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o atirador seria parente das vítimas e o crime teria ocorrido por conta de desavenças em relação a herança. Ele teria entrado na casa com máscara, óculos escuros e luvas. Trancou o portão com cadeado e começou a disparar contra as pessoas.



Um homem e dois adolescentes morreram no local. Outra adolescente levou cinco tiros e está internada em estado grave. A proprietária da casa, que seria irmã do atirador, foi atingida nas pernas. Dois adolescentes, também alvejados, buscaram ajuda nas proximidades.



Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal).



As informações são do Corujão Notícias.