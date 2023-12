Estrada da Graciosa terá bloqueio nesta segunda-feira para serviços de sinalização

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que será realizado um novo bloqueio da Estrada da Graciosa (PR-410), na região do Litoral, nesta segunda-feira (18), das 7h às 18h.





A medida é necessária para concluir os serviços de nova sinalização rodoviária, iniciados na última semana, bem como para implantação de novo dispositivo de drenagem de águas na altura do KM 11+200, local que recebe os últimos serviços de recuperação emergencial.

Apesar desta obra já ter concluído os bloqueios no pavimento, interdições pontuais são necessárias para realizar alguns serviços ou deslocar equipamentos.





A nova sinalização está sendo executada por meio do Proseg (Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná) do DER-PR, e incluem pintura de novas linhas no eixo e bordos da rodovia, implantação de tachas refletivas, de placas, de pórticos com placas aéreas e de defensas metálicas.