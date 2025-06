Jovem é preso com pistola de numeração raspada no Noroeste do Paraná

Um rapaz de 20 anos foi preso na noite de sábado (28), em São Pedro do Ivaí (Noroeste), por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado com uma pistola calibre .380 com numeração raspada e seis munições intactas, após tentar fugir de uma abordagem policial.





O jovem foi abordado na BR-369, na área central da cidade. Segundo a Polícia Militar, ele estava em um carro parado no meio da via e tentou se evadir quando a viatura se aproximou. Após ser detido, ele informou que havia uma arma no veículo.

Aos policiais, o rapaz disse ter adquirido a arma por estar sendo ameaçado em razão de seu irmão, que está foragido e é suspeito de envolvimento em um homicídio na região.





Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado, junto com a arma e as munições, para a Delegacia de Jandaia do Sul. O veículo foi liberado para uma condutora habilitada.





