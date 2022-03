Jovem morre após capotar veículo em Primeiro de Maio neste domingo

O jovem, Luiz Fernando Gomes Rocha de apenas 23 anos, morreu após sofrer um capotamento de veículo na madrugada deste domingo (6), na PR-445 em Primeiro de Maio, na Região Metropolitana de Londrina. A vítima morava em Bela Vista do Paraíso.

No veículo, um Renalt Logan com placas de Bela Vista, ainda estavam dois passageiros, sendo uma mulher de 24 anos, que teve ferimentos leves e foi conduzida ao hospital de Primeiro de Maio. Outro jovem de 18 anos, também com ferimentos leves foi atendido no mesmo hospital do município.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o trecho era de pista simples e o tempo estava bom no momento do acidente. I acidente ocorreu no km 136 às 3h50 da madrugada. O condutor seguia de Primeiro de Mai sentido Bela Vista do Paraíso e perdeu o controle do veículo e veio a capotar à margem esquerda da pista.