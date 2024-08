Jovem morre após motocicleta colidir frontalmente com caminhão em Maringá

Um jovem de 29 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater frontalmente contra um caminhão na PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (7).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Honda PCX no sentido de Iguaraçu a Maringá quando, ao passar pelo KM 86, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão Scania R450, que tinha um semirreboque e trafegava na direção oposta.

O motociclista morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.





Já o motorista do caminhão, um homem de 46 anos, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Além da PRE, estiveram no local equipes de socorro médico, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.