Jovem sem habilitação e embriagado se envolve em acidente na PR-323, em Sertanópolis, e é preso

Um jovem de 22 anos foi preso após se envolver em um acidente na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta sábado (18).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, que conduzia um Fiat Palio com placas de Sertanópolis, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava embrigado, o que foi atestado pelo teste etilométrico.

Publicidade

Publicidade





O acidente, que envolveu o Fiat Palio e um Chevrolet Onix conduzido por um homem de 55 anos, ocorreu devido a uma colisão laterial.





Conforme informações apuradas pelo BPRv, o Chevrolet Onix, que tinha placas de Tarumã/SP, seguia pela via no sentido de Sertaneja a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 35, colidiu com a lateral do Fiat Palio, que, no momento, cruzava a pista de rolamento em um trevo.





Nenhum dos motoristas teve ferimentos e o jovem de 22 anos, após ser preso, foi encaminhado para a Delegacia de Bela Vista do Paraíso.