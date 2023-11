Jovem de 20 anos morre após bater em pilar de passarela na BR-376, em Maringá

Um jovem de 20 anos morreu após bater contra o pilar de uma passarela na BR-376, no Distrito de Iguatemi, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na manhã deste domingo (19).





Segundo informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros, o homem, que dirigia um Chevrolet Onix, seguia em sentido a Paranavaí quando perdeu o controle da direção e colidiu com o pilar. Os motivos que levaram à perda da direção serão apurados.

O veículo, que colidiu lateralmente com o pilar, ficou parcialmente destruído. Os bombeiros foram acionados por motoristas que passaram pelo local e os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atestaram o óbito.





Além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), peritos da Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo e o encaminhou para Maringá.