Adolescente de 16 anos morre afogado em represa na região de Maringá

Um adolescente de 16 anos morreu após se afogar em uma represa localizada entre os municípios de Presidente Castelo Branco e Floraí, na Região Metropolitana de Maringá, na tarde deste sábado (18).





Segundo o 5º GB (Grupamento de Bombeiros), o adolescente estava com a família no momento do acidente. O caso foi registrado em uma propriedade particular, a qual contava com um lago de difícil acesso.





Um helicóptero com socorristas do Samu (Serviço Médico de Atendimento de Urgência) se deslocou até o local, assim como o Corpo de Bombeiros e a PMPR (Polícia Militar do Paraná).

As buscas pela vítima não foram necessárias, já que os socorristas conseguiram encontrar o adolescente para reanimá-lo. Os médicos tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora, mas o jovem não resistiu.





A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo do adolescente e o caso será investigado.