Lista de falecimentos de Londrina e região deste sábado (8) e domingo (9)

Confira a lista de falecimentos de Londrina e região dos dias 8 e 9 de junho com base em informações da Acesf (Autarquia de Serviços Funerários).





CAMILO SARTORI - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

CORNELIO BERNARDO BRANDAO - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 09/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOAO CARLOS DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ROMILDA BARBOSA DE CAMPOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





AVENINA TRINDADE IMES - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

HILDA MAIA FERREIRA - 73 anos - JARDIM ALEGRE/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IMACULADA ANTONIA DE SOUZA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

IRENE COSTA DA CRUZ - 68 anos - GRANDES RIOS/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IVONE JESUS NASCIMENTO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 08:30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SERTANEJA

Situação: VELANDO

JOAO NATALINO MACHADO - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





LOURIVAL MOTTA CELESTINO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

LUCI DE JESUS MARQUES - 75 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LUIS CARLOS DE ARAUJO - 51 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MERCEDES MENDES DA SILVA - 82 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NASCIMENTO FERNANDES DOS SANTOS - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:





PAULO KENDI KOHIYAMA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





PAULO MONDEK - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





SANDRO GOMES DE CASTRO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





SEBASTIAO GREGORIO MARTINS - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 08/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO



SEBASTIAO SANCHES - 82 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SILVERIA ALVES MARTINS - 89 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SONIA REGINA COSTESKI RAMOS - 53 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 09/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VANDA MUNHOZ FERIN - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





VICENTE FRANCO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/06/2024

Data e Horário do Velório: 08/06/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





(Atualizado às 8h de domingo, dia 9 de junho).