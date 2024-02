Lixo e mato alto tomam conta das ruas na Vila Brasil em Londrina

Em meio a uma situação alarmante de dengue em Londrina, moradores da Vila Brasil, região central, cobram ações da prefeitura em relação ao mato alto e ao lixo encontrado pelas ruas do bairro. Embalagens de marmitas de isopor, copos plásticos e outros resíduos se acumulam nas calçadas e nas bocas de lobo.







Em muitos pontos, como na esquina das ruas Brasil e Paes Leme, os pedestres precisam se arriscar a disputar espaço com os carros para desviar de touceiras de mato que já atingem a altura das placas de sinalização. “Faço caminhada todos os dias pela manhã pelo bairro, mas está cada dia mais difícil. O mato está tomando conta de tudo. Sem falar no lixo. Está muito feia a situação”, reclama Nair Pereira.

Outro ponto crítico do bairro é o Palácio do Futsal. O mato alto em volta do centro esportivo traz insegurança aos moradores vizinhos. Isso porque o mato esconde sujeiras que podem se tornar criadouros para o Aedes aegypti. “Estou muito preocupada com essa situação. A gente vê a situação alarmante da doença aqui na cidade e na região. Não podemos conviver com esse perigo ao lado”, comenta Lídia Benetti.





Moradores do condomínio vizinho informaram que entraram em contato com a Liga Metropolitana Londrinense de Futsal que disse que aguarda a roçagem por parte da prefeitura, mas que, segundo eles, se o serviço não for feito até a próxima segunda-feira (26), eles se comprometeriam a arcar com os custos de uma limpeza particular.





