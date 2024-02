Londrina recebe dinâmica interativa do BBB neste fim de semana

O BBB (Big Brother Brasil), um dos maiores programas de entretenimento do Brasil, vai levar um tabuleiro gigante para o Boulevard Shopping neste fim de semana, no sábado (24) e domingo (25), das 14h às 18h, na Praça Passaletti, localizada no piso superior.





Depois de já ter sediado a dinâmica do Big Fone, que tocou várias vezes durante os dias que ficou no shopping, agora é a vez dos visitantes terem a oportunidade de experimentar um dos jogos mais conhecidos do programa.

O evento interativo é gratuito. Aqueles que decidirem participar devem competir entre si para chegar ao final do tabuleiro, sendo que o primeiro a conseguir vai ser o dono de brindes personalizados e exclusivos da edição de 2024.





Além disso, um espaço simulando o confessionário do BBB, onde é possível tirar fotos e gravar vídeos para as redes sociais, também vai estar disponível para oferecer uma chance de os visitantes terem uma imersão no programa.





“A ação com o Big Fone foi muito divertida e o tabuleiro irá propiciar imersão nos momentos competitivos do reality show. Já o confessionário oferece aos visitantes a chance de se sentirem realmente parte do reality show de uma forma totalmente nova e criativa”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.