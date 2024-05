Londrina tem saldo positivo de empregos em abril, mas setor preocupa

Londrina teve mais um mês de saldo positivo na geração de empregos. Somadas as admissões e descontados os desligamentos, foram 272 novas vagas no mês passado, segundo dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira (29). Abril é o quarto mês consecutivo com variação positiva, mas os números de 2024 do município apontam uma desaceleração gradual desde janeiro.







O ano começou com saldo positivo de 1.613 postos formais de trabalho, em fevereiro houve uma ligeira redução, com 1.535, em março foi observada uma retração de 74,13%, encerrando o mês com 397 novas vagas e, no mês passado, uma nova queda, de 31,48%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado de abril coloca Londrina na 16ª posição entre as cidades paranaenses que mais geraram empregos com carteira assinada, abaixo de cidades bem menores, como Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Com pouco mais de 11% da população total londrinense, de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município vizinho fechou o mês passado com 299 novas vagas.





O setor de serviços teve o maior número de contratações, com 154 postos de trabalho, seguido da indústria (79), comércio (30) e construção civil (19). A agropecuária terminou abril com saldo negativo de dez vagas, recuo de 0,91% ante março.

Publicidade





No acumulado do ano, Londrina contabiliza 3.721 novas vagas e nos últimos 12 meses, 7.017. Na comparação com abril do ano passado, houve queda, de 20,23%. Em abril de 2023, foram abertas 341 vagas formais de trabalho.