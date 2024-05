Expo Japão 2024 começa nesta quarta-feira e celebra os 90 anos de Londrina

A Expo Japão, um dos maiores eventos da cultura japonesa do Paraná, começa nesta quarta-feira (29) na sede campestre da ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).





“Neste ano em que a cidade de Londrina completa 90 anos, a Acel também celebra a sua história. A Acel começou em 1933, quando o pioneiro Hikoma Udihara fundou a Associação Japonesa de Londrina, entidade que tornaria a ACEL em 1955 ao fundir-se com o Seinen-kai (Associação dos Moços)”, conta o coordenador geral da Expo Japão, Luciano Matsumoto.



A Expo Japão conta com mais de 60 espaços comerciais, pavilhão cultural com local especial para Cerimônia do Chá, apresentações de kotô (instrumento milenar japonês), exposição de quimonos e instrumentos musicais, ikebanas, entre outros.





Um dos destaques da expo é a Praça Gastronômica com capacidade para mais de 2 mil pessoas e diversas opções de restaurantes orientais, lanches, food trucks, cafeterias e docerias.



“Esta é uma festa que faz parte do calendário da cidade, ideal para toda a família. Temos as melhores expectativas para este ano de comemoração com muitas novidades", reforça o coordenador.







MOSTRA FOTOGRÁFICA

Os 90 anos da ACEL e da cidade de Londrina serão comemorados com uma exposição fotográfica intitulada “Tradição, Memória e Cultura”, com o registro fotográfico de imigrantes e do clube, desde os primeiros anos do surgimento de Londrina.





São 25 fotos provenientes do Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, acervo da Acel e de famílias de pioneiros.





