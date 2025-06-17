Pesquisar

Corpus Christi

42 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina durante feriado

Redação Bonde com N.Com
17 jun 2025 às 16:55

Vivian Honorato/NCom
O Terminal Rodoviário de Londrina deve ter um aumento de cerca de 15% no movimento de passageiros – em relação aos dias normais – neste feriado de Corpus Christi. Entre embarques, desembarques, trânsito e turismo, de quarta-feira (18) a segunda (23), a movimentação deve girar em torno de 42 mil pessoas. Uma média de pouco mais de 6.000 passageiros por dia.


“A previsão é termos, aproximadamente, 100 ônibus extras para atender o aumento do número de passageiros, segundo informações repassadas pelas nossas operadoras [empresas de ônibus]”, explicou o superintendente do terminal, Sandro Neves.


Os destinos mais procurados são São Paulo-SP, Curitiba-PR, Campinas-SP, Foz do Iguaçu-PR, São José do Rio Preto-PR e litoral de Santa Catarina. Nos dias de maior movimentação, haverá reforços da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) para orientar os motoristas.


O superintendente do terminal orienta os passageiros a chegarem com antecedência para evitar congestionamento nas vias próximas e não esquecer de levar os documentos pessoais, de preferência com foto, para apresentação no embarque. Outra recomendação é ter sempre as bagagens identificadas e próximas. “Necessitando ausentar-se, procure sempre deixar a bagagem guardada no setor de guarda–volumes”, frisou Neves.


Para os menores de 16 anos que vão viajar dentro do país, desacompanhados de um dos pais ou acompanhados de terceiros, é necessária uma autorização, que pode ser obtida em qualquer cartório ou online, pelo e-Notariado. Quem tem 16 e 17 anos pode viajar desacompanhado, mas precisa portar um documento de identificação com foto.


Consulta de itinerários, telefones das empresas de ônibus e outras informações podem ser obtidas no site do Terminal Rodoviário de Londrina.



