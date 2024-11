Abastecimento de água pode ser afetado no Distrito de Guaravera

A Sanepar realizará obras de ampliação do sistema de abastecimento do Distrito de Guaravera (Zona Sul de Londrina), na próxima quinta-feira (28). Os serviços ocorrerão entre 8h e 18h, o que pode causar oscilação de pressão ou falta de água temporária no distrito.





A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradativa até a meia-noite, de acordo com a companhia.

Ainda de acordo com a Sanepar, os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, entre outros.





A Sanepar orienta a população a fazer uso econômico da água tratada, priorizando higiene e alimentação, evitando desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.