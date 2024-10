Animação “Proibido a Cães e Italianos” estreia no Ouro Verde em Londrina

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A história se passa no início do século XX e acompanha a família de Luigi e Cesira Ughetto, que enfrentam dificuldades em sua terra natal, no norte da Itália, e cruzam os alpes em busca de uma vida melhor na França, iniciando uma aventura que muda o destino da família.





O filme é feito em stop-motion e dirigido por Alain Ughetto, que também é o narrador e chega a interagir com os personagens em determinados momentos do filme. O diretor resgata a trajetória de sua própria família, representando também a de tantos outros imigrantes italianos.





Os ingressos podem ser adquiridos até 30 minutos antes de cada sessão na bilheteria do cine Teatro Ouro Verde localizado na rua Maranhão, 85, Centro. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso. Não são aceitos cartões.