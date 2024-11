Após resgate em Carlópolis, filhote de lontra recebe cuidados veterinários em Londrina

Um filhote de lontra resgatado pelo IAT (Instituto Água e Terra) recebe cuidados intensivos da equipe do Hospital Veterinário da UniFil para garantir a sobrevivência. O mamífero classificado como "quase ameaçado" de extinção foi encontrado no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro, por servidores da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), entregue a uma equipe do IAT (Instituto Água e Terra) de Jacarezinho e depois encaminhado ao HV em Londrina para atendimento emergencial e reabilitação.





O animal chegou ao hospital em quadro grave para a condição de filhote: desidratado, hipotérmico, hipotenso e acometido de diarreia líquida esverdeada. "Uma situação de grande risco de morte que exigiu tratamento e acompanhamento permanentes para salvamento. Estava bem debilitado e foram necessárias ações urgentes para evitar a sua perda. Fizemos vários raio-X, ultrassonografia e exame de sangue", detalha a médica veterinária Daniela Martina, especialista em animais silvestres e coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil.

Ela relata que a lontra foi monitorada 24 horas com reforço de alimentação adequada e leite a cada três horas, para nutrição e recuperação da saúde. "Agora permanece estável, mas ainda corre risco. A possibilidade de sobreviver já é bastante satisfatória", comenta a veterinária, considerando "mais uma vitória do IAT e do Hospital Veterinário da UniFil o resgate e a reabilitação".





A espécie normalmente vive às margens de rios e outras áreas banhadas, uma das características de Carlópolis, municípios com extenso território às margens da Represa Chavantes. Por isso, recebeu do IAT o nome de "Jacarezinho de Carlota".

