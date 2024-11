Bairro da Zona Norte de Londrina recebe 240 novas unidades habitacionais

A Prefeitura de Londrina, por meio da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), e o Governo do Estado do Paraná, realizaram, nesta sexta-feira (22) à tarde, a entrega de 240 unidades do Residencial Portal das Orquídeas.





O empreendimento está localizado no Conjunto Semíramis Barros Braga, zona norte do município, e faz parte de um projeto que totaliza 888 unidades habitacionais a serem construídas naquela região.





Desse total, foram entregues anteriormente 240 residências no Residencial Portal Manacá, em 2022, e outras 240 no Residencial Portal das Grevilhas, no ano passado. Ainda serão concluídas 40 unidades do Residencial Portal Jasmim e 128 no Residencial Portal das Araucárias.

As obras estão sob responsabilidade da Empresa Village Construções, contratada através de um chamamento realizado pela Prefeitura de Londrina.





Todos os empreendimentos foram construídos em terrenos que anteriormente pertenciam à Cohab-Ld. Por isso, contam com diversos subsídios do Município, incluindo isenções de ISS e IPTU, o que possibilitou reduzir o custo final dos imóveis. Já os investimentos feitos pela construtora Village Construções perfazem o valor de R$ 40,9 milhões.

Além disso, o Governo do Estado aportou mais de R$ 3,5 milhões em subsídios a 219 famílias dentre as 240 que adquiriram imóveis no Residencial Portal das Orquídeas, através do programa Casa Fácil, da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná.





Os moradores ainda receberam condições especiais de financiamento da Caixa Econômica Federal, através do programa Minha Casa, Minha Vida. Em média, as parcelas destinadas à quitação dos imóveis terão o valor de R$ 600. Cada unidade custa em torno de R$ 180 mil.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, disse que é uma grande emoção poder realizar uma ação como essa em prol de tantas famílias.

“Graças à união da Prefeitura, por meio da Cohab, e do Governo do Estado, através da Cohapar, conseguimos concretizar esse projeto que beneficia tantas famílias, e vai mudar suas vidas. Durante o nosso mandato, realizamos diversos projetos de cunho habitacional em todas as regiões da cidade, pois oferecer a casa própria às pessoas é uma das nossas prioridades”, afirmou.



O vice-governador do Paraná, Darci Piana, destacou que o Governo do Estado já entregou 85 mil residências na atual gestão, sendo 14 mil delas em Londrina.





“A meta é chegar a 100 mil residências entregues até o fim do mandato. Nosso objetivo é cuidar da nossa gente e fazer do Paraná o melhor estado para morar. Tivemos um crescimento de 7,8% na economia, no ano passado, e também estamos investindo na saúde, educação e infraestrutura”, salientou.

