Bazar Especial das Mães terá venda de peças exclusivas em Londrina

O Bazar Especial das Mães será na próxima sexta-feira (5), das 10h às 18h, e sábado (6), das 10h às 20h. Serão vendidos itens de moda, acessórios, calçados, artesanatos exclusivos, aromatizadores, perfumaria, cosméticos e peças para decoração para presentear às mães, além de praça de alimentação para degustar e levar para casa.





"O Bazar das Mães é o primeiro evento da Pastoral do Empreendedor em nossa Paróquia, que visa incentivar o empreendedorismo em nossa comunidade, promovendo o aumento de renda das famílias e arrecadando fundos para o nosso Centro Social”, explica Claudinei Prado, da Pastoral.



O evento, que será promovido pelo Centro Social e Pastoral do Empreendedor da Paróquia Coração de Maria, acontecerá no subsolo do Centro Social da Paróquia Coração de Maria (acessos pela Rua Anita Garibaldi, esquina com a Avenida JK e/ou pela Avenida JK esquina com a Higienópolis).