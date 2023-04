Exposição 'Memória Sertaneja' exalta cultura rural londrinense na Biblioteca Municipal

Recém inaugurada à população, a Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza irá receber a exposição rural “Memórias de uma Londrina Sertaneja”, entre os dias 3 e 4 de maio. A exposição tem como objetivo resgatar memórias e aproximar os londrinenses da própria história.





Proposta pelo Corre Cultura e organizada pelo Instituto da Memória Caipira, o acervo também impressiona pela conservação dos itens e pela variedade de peças. Radiola, vitrola, TV em preto e branco, gramofone da década de 1970, fotos e documentos, como a partitura do hino de Londrina, podem ser encontrados.

Publicidade

Publicidade





Com o apoio do PROMIC, a exposição percorreu escolas da rede municipal e já foi vista por mais de três mil

pessoas entre alunos, pais e comunidade.

Publicidade





Entre as principais atrações, estão a vasta coleção de discos de vinil e fitas K7 de artistas locais que fazem sucesso nacionalmente e uma máquina de costura à manivela, que chama a atenção de quem viu a mãe costurar as próprias roupas. Já as crianças se divertem conhecendo os utensílios dos tropeiros e aprendem sobre animais comuns ao ambiente rural, como a galinha com seus pintinhos, e se divertem ao conhecer os brinquedos de madeira.





“É uma grande oportunidade para que as pessoas possam conhecer a nossa cultura, especialmente a rural e relembrar como era a vida no passado. Uma vida simples se comparada ao que temos hoje, mas cheia de essência e significado”, afirma o produtor cultural e responsável pela curadoria e exposição Renne Faria Filho.

Publicidade





Aberta à visitação de forma gratuita a exposição acontece entre os dias 3 e 4 de maio das 9h às 13h e das 14h às 18h. Além da exposição, a visita ao espaço será embalada por canções sertanejas ao som do trio Márcio, Simoníades e Jack. Todas as exposições são gratuitas. Para mais informações acesse ao site ou às redes sociais @exposicaolondrinasertaneja.

Publicidade