Belinati prepara anúncio da volta de Canziani no comando da Codel

A Prefeitura de Londrina não confirma oficialmente, mas o prefeito Marcelo Belinati (PP) deve anunciar ainda nesta semana a volta do ex-secretário de Governo Alex Canziani (PSD) ao primeiro escalão da administração municipal.





Canziani, que havia se descompatibilizado do cargo em março para concorrer a uma vaga de deputado estadual na eleição do último dia 2, assumirá a Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). O colunista da FOLHA Oswaldo Militão traz essa informação na coluna desta quinta-feira (20), confirmada por fontes consultadas pela reportagem.

Publicidade





Com a volta do ex-deputado, que não conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa, o atual titular da Codel, Bruno Ubiratan, deverá assumir a presidência da Cohab. Alex Canziani foi secretário de Governo de Belinati desde o início do segundo mandato do prefeito, em 2021. Nas eleições de 2018, ele havia concorrido a uma vaga no Senado, ainda na condição de deputado federal, mas não se elegeu.





Confira a matéria completa na FOLHA DE LONDRINA!