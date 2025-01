Biblioteca Municipal de Londrina retoma o atendimento na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (27), a Biblioteca Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, reabre suas portas para atendimento ao público. O prédio permaneceu fechado desde o dia 6 de janeiro para realização do inventário do acervo . O período também foi aproveitado para fazer a manutenção do prédio, como concerto de janelas, portas e pias, além de realizar melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiências. A Biblioteca está localizada na Avenida Rio de Janeiro, 413, no centro histórico de Londrina.





“Este inventário é essencial para fazer uma boa gestão das coleções bibliográficas. Durante esse processo, verificamos eventuais obras que foram emprestadas e não devolvidas, quais os materiais que necessitam de restauro ou de uma higienização mais profunda, e refazemos o processamento físico – que é aquela lombada que, com o passar do tempo, vai rasgando”, explicou a diretora de Bibliotecas Públicas de Londrina, Leda Maria Araújo.

Segundo a diretora, já foi realizado 85% de todo o inventário. A biblioteca central foi a única que permaneceu fechada para este fim, devido ao grande volume de materiais que o prédio possui. As demais Bibliotecas seguiram o atendimento normal, incluindo a Biblioteca Infantil, que ofereceu neste mês o projeto “Férias na Biblioteca”.





Agora, com a reabertura, alguns projetos tradicionais oferecidos pela equipe da biblioteca serão retomados. As aulas de dança e meditação, por exemplo, retornam já na próxima semana, todas as quartas-feiras, às 19h. Em fevereiro recomeçam o “Encontro do Clube Filatélico” e o “Encontros de HQs”, ambos oferecidos no segundo sábado de cada mês, às 14 horas. O projeto “Bem-estar com o idosos” também retorna a partir do próximo mês, de forma quinzenal, às terças e quintas-feiras, às 8h.

Além dos projetos, a sala de exposições José Antônio Teodoro também está com a agenda cheia, até agosto. “Quem quiser fazer exposição ou fazer lançamento de livro, corre para agendar o seu espaço, porque agora só tem datas disponíveis em setembro, outubro e novembro”, alertou Leda Maria Araújo. Os agendamentos e mais informações podem ser feitos pelo telefone (43) 3371-6500.





Horário de funcionamento das bibliotecas públicas de Londrina

– Biblioteca Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Biblioteca Central) – das 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 413.





– Biblioteca Especializada Infantil – das 8h às 18h, de segunda a sexta. Endereço: Praça 1 de Maio, 110.

– Biblioteca Municipal Lepércio Luppo (Zona Norte) – das 8h às 14h, de segunda a sexta. Endereço: Avenida Saul Elkind, 790.





– Biblioteca Municipal Padre Adelino de Carli (Vila Nova) – das 8h às 14h, de segunda a sexta. Endereço: Rua Purus, 45.

– Biblioteca Municipal do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados (Zona Oeste) – das 8h às 14h, de segunda a sexta. Endereço: Rua Angelo Gaiotto, s/n.





– Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati (Zona Sul) – das 8h às 17h, de segunda a sexta. Endereço: Avenida Guilherme de Almeida, 2.260.





