Campanha Fique Sabendo amplia horários e convida homens a fazerem testes rápidos para ISTs

Para estimular os homens a cuidarem da saúde, a partir de segunda-feira (22) a Campanha Fique Sabendo terá mais horários disponíveis no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento Dr. Bruno Piancastelli Filho) para a realização de exames que detectam ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ampliação dos horários de atendimento será até quinta-feira (25).

Os interessados em participar da campanha devem agendar o dia e a hora exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura (clique aqui). Os profissionais de saúde do CTA atenderão das 7h às 18h, na Alameda Manoel Ribas, 01, segundo andar, no Centro.

Para fazer o exame não é preciso estar em jejum. Basta apenas levar um documento com foto para identificação e comparecer no horário agendado. Os exames levam cerca de 30 minutos e são realizados de acordo com as normas do Ministério da Saúde, com produtos registrados e controlados pela Anvisa/MS (Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde).





Apesar de o objetivo central desta edição ser chamar a atenção dos homens para os cuidados com a saúde, as mulheres também estão convidadas para participar. A ideia é que todos realizem exames periódicos e consigam ter o diagnóstico precoce das doenças, principalmente as relativas as infecções como HIV, sífilis, hepatite B e C.





De acordo com os números de testes realizados e de casos positivados, é comum encontrar mais homens infectados, que desconheciam o quadro clínico, do que mulheres. Somente no mês de outubro, por exemplo, 136 homens realizaram os testes rápidos, em que nove positivaram para HIV/Aids e 15 para sífilis. Além deles, 65 mulheres procuraram o CTA e fizeram os exames gratuitos. Duas mulheres descobriram que estavam com o vírus do HIV, e outras quatro, com sífilis.

Ainda, segundo o CTA, de 1º de janeiro até o momento, 610 pessoas participaram das campanhas mensais. Entre elas, 21 descobriram que estavam com HIV/Aids, 54 positivaram para sífilis e nenhuma para as hepatites virais.





“Como outubro foi o mês das mulheres, em novembro vamos chamar a atenção dos homens e esperamos ter um bom retorno. Com a retomada gradual das atividades nesse período pós-pandemia, a tendência é vermos as pessoas voltando a manter relações sexuais com novos parceiros, por isso é importante que todos realizem os testes rápidos, principalmente aqueles que o fizeram de maneira desprotegida”, explicou o enfermeiro do CTA, Edvilson Lentine.





Todos as pessoas que realizam os testes rápidos no CTA recebem orientações dos profissionais de saúde e um kit contendo materiais informativos, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante para as relações sexuais. Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto pode telefonar de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, para os números (43) 3378-0146 ou 3378-0147.