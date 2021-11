Confira o horário do comércio em Londrina neste fim de semana

O comércio de rua terá expediente das 9h às 18h neste sábado (20). A Acil informa, no entanto, que muitas lojas antecipam o fechamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As lojas dos shopping centers e as praças de alimentação atendem das 10hs às 22hs.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade









No domingo (21), o comércio de rua estará fechado. Já as lojas dos shopping centers, abrem das 14hs às 20hs, e as praças de alimentação das 11hs às 22hs.