Estão abertos agendamentos para testes rápidos de ISTs em Londrina

A Prefeitura de Londrina abriu, nesta terça-feira (16), o agendamento de horários para a realização dos testes rápidos referentes a ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Os interessados em participar desta edição da Campanha Fique Sabendo devem agendar o dia e a hora exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura (clique aqui).

Devido à campanha, de segunda-feira (22) até quinta-feira (25), os interessados terão mais horários disponíveis, pois os profissionais do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento Dr. Bruno Piancastelli Filho) atenderão das 7h às 18h, na Alameda Manoel Ribas, 01, segundo andar, no Centro.

Para fazer o exame não é preciso estar em jejum. Basta apenas levar um documento com foto para identificação e comparecer no dia e horário agendados. Os exames levam cerca de 30 minutos e são realizados de acordo com as normas do Ministério da Saúde, com produtos registrados e controlados pela Anvisa/MS (Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde).





O objetivo desta edição é chamar a atenção dos homens para a realização dos exames, a fim de estimulá-los para o diagnóstico precoce das doenças, principalmente no que tange às infecções como HIV, sífilis, hepatite B e C e tuberculose. De acordo com os números de testes realizados e de casos positivados, é comum encontrar mais homens infectados, que desconheciam o quadro clínico, do que mulheres.





Somente no mês de outubro, por exemplo, 136 homens realizaram os testes rápidos, em que nove positivaram para HIV/Aids e 15 para sífilis. Além deles, 65 mulheres procuraram o CTA e fizeram os exames gratuitos. Duas mulheres descobriram que estavam com o vírus do HIV, e outras quatro, com Sífilis.

Ainda segundo o CTA, de 1º de janeiro até o momento, 610 pessoas participaram das campanhas mensais. Entre elas, 21 descobriram que estavam com HIV/Aids, 54 positivaram para Sífilis e nenhuma para as hepatites virais.





“As campanhas mensais têm ajudado a aumentar a procura pelos testes rápidos, o que é muito bom, porque, quanto antes as pessoas têm o diagnóstico, mais cedo elas começam o tratamento. Isso aumenta muito as chances de sucesso”, explicou o enfermeiro do CTA, Edvilson Lentine.





Todas as pessoas que realizam os testes rápidos no CTA recebem orientações dos profissionais de saúde e um kit contendo materiais informativos, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante para as relações sexuais. Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto pode telefonar de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, para os números (43) 3378-0146 ou 3378-0147.