Católicos de Londrina participam da Via Crúcis

Centenas de católicos participaram da Via Sacra promovida pelo Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Londrina, na manhã desta Sexta-Feira Santa (15). A procissão teve início por volta das 9 horas e percorreu diversas ruas da Vila Nova (região central). O evento integra a programação da Paixão de Cristo.

Antes da saída da Via Sacra, os fiéis participaram de uma pequena cerimônia conduzida pelo padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, e assistiram a uma peça de teatro que reviveu o episódio da crucificação de Jesus Cristo.

A encenação teve início às 8h30 e foi realizada por alunos da catequese do Santuário localizado na Vila Nova.. “Através da Via Sacra lembramos os últimos passos de Jesus. No sofrimento do carregar a cruz, lembramos as pessoas de suportar o sofrimento para a salvação. Na sequência, vem a morte e a entrega à figura de Maria, que é aquela que protege a igreja. Depois, no fim, temos a ressurreição de Jesus Cristo. É uma forma penitencial de relembrarmos o valor da fé em nossas vidas, principalmente nos momentos de sofrimento”, afirmou o pároco.