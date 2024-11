Centro Acadêmico de Serviço Social da UEL promove bingo beneficente no Zerão

O CASS (Centro Acadêmico de Serviço Social) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove, nesta terça-feira (19), a partir das 19h30, o 3º Bingo do Cass, um evento beneficente que tem como objetivo levantar fundos para custear uma viagem com fins acadêmicos.





O Bingo do Cass vai acontecer no espaço do Sabor&Ar, que fica no Zerão, e as cartelas individuais podem ser adquiridas antecipadamente no perfil do Instagram do CASS (@cassuel), por R$ 10. No dia do evento, as cartelas serão vendidas por R$ 15.





Ao longo do Bingo, o público vai concorrer a dez prêmios e os sortudos da noite poderão levar desde ingressos para show, vale-compras variados, rodada de chopp e até uma fritadeira elétrica.







Todo o lucro dessa ação será revertido para custear a viagem de estudantes do curso de Serviço Social para o evento acadêmico Encontro Regional de Serviço Social, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, em dezembro.