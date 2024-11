Ministério da Previdência terá concurso com 250 vagas de nível superior

O MPS (Ministério da Previdência Social) terá um novo concurso público com 250 vagas para o cargo de perito médico federal. A seleção havia sido autorizada em agosto deste ano pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), mas, no período, apenas 175 vagas foram disponibilizadas.





Os profissionais que forem contratados terão uma remuneração inicial de R$ 15.875,99. A Previdência será responsável pela seleção e terá um prazo de seis meses para a publicação do edital. Antes da divulgação do documento, no entanto, é necessário que o ministério escolha a banca organizadora e as regras do concurso.





No ano passado, o ministro Carlos Lupi havia anunciado a intenção de abrir cerca de 1.500 vagas de perito médico para suprir a demanda por profissionais nas regiões mais afastadas do país.





Para solucionar a questão, o plano de Lupi era fazer com que os médicos contratados ficassem alocados no município escolhido na seleção, sem possibilidade de pedir transferência por, no mínimo, dez anos. A decisão pode, no entanto, esbarrar em questões jurídicas.





Segundo a portaria publicada nesta quinta-feira (14), depois da publicação do edital, a banca organizadora deverá aplicar as provas em um prazo de até dois meses.





Também no documento, há previsão de que os aprovados só serão contratados se o ministério contar com adequação orçamentária e financeira para isso.





Adroaldo Portal, secretário de regime geral da Previdência Social, afirma que o edital deve prever também a formação de 250 vagas de cadastro reserva. "Nosso intuito é convocar os 500 peritos imediatamente", diz.





Caso as contratações não sejam realizadas logo após a aprovação no concurso, é possível que os candidatos tenham que esperar a oportunidade de contratação durante o período de validade do concurso, que costuma ser de um ano, prorrogável por mais um.