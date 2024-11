Centro de Oficinas para Mulheres de Londrina faz palestra sobre cuidado com a pele nesta segunda

A partir desta segunda-feira (4), mulheres de Londrina e região com mais de 18 anos podem se inscrever para participar da palestra “Limpeza e Cuidados Diários com a Pele”, ofertada pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres). A aula será realizada a partir das 14h no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, s/n, esquina com a avenida Higienópolis.





Durante a atividade, as alunas serão orientadas sobre a importância dos cuidados faciais e como manter a saúde da pele em dia. A ação é totalmente gratuita, assim como todos os demais cursos, palestras, projetos e oficinas promovidos pela SMPM.

A oficina é uma oportunidade para as participantes aprenderem mais sobre a área e se conectarem com profissionais e outras pessoas interessadas em cuidados estéticos.





As vagas são limitadas, e as interessadas podem se inscrever preenchendo o formulário on-line com informações básicas. A efetivação da matrícula será por ordem de inscrição. Após o preenchimento das vagas, as demais inscritas ficarão em lista de espera.





Para mais informações as insteressadas podem entrar em contato com a SMPM pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.





