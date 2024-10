Saiba quais são as flores mais procuradas na primavera; veja dicas de especialista

A primavera iniciou no dia 22 de setembro às 09h44 (Horário de Brasília), a estação é conhecida como a mais florida do ano. Para quem anda pelas ruas, parques e praças de Londrina, é notório visualizar a presença de ipês coloridos, além dos canteiros das rotatórias da cidade estarem repletas com flores.





As flores espalhadas pela cidade servem também de inspiração para os clientes das floriculturas que buscam as flores para enfeitarem as casas ou decorarem salões de festas e casamentos. O Portal Bonde conversou com duas floriculturas de Londrina para saber quais são as flores mais buscadas na primavera e saber dicas de como cultivá-las no período de calor intenso.

A vendedora de uma floricultura localizada na Avenida JK (Juscelino Kubitscheck), região central de Londrina, Márcia Silva, comenta que no decorrer do ano as orquídeas são bastante procuradas pelos clientes do estabelecimento comercial, já na primavera a procura varia bastante. ''Calanchoe, jasmim-dos-poetas, lírio asiático, orquídeas phalaenopsis, além da azálea que também é da época'', acrescenta.





Segundo Silva, as flores comercializadas na floricultura vêm direto de Holambra, interior de São Paulo, elas são regadas todos os dias, já as plantas de cortes ficam armazenadas na câmara fria. A cidade de Holambra é conhecida no Brasil, como a ''Cidade das Flores''.

Proprietária de uma floricultura localizada na Rua Visconde de Mauá, no Jardim Shangri-lá A, Rosângela Takemura, explica que o estabelecimento também busca flores em Holambra, além de ter produção própria de algumas variedades de flores e plantas.





Já quando se trata de flores mais procuradas na primavera, ela destaca também o ipê-amarelo, bougainville (primavera), e a dendrobium popularmente chamada de olho de boneca. Portanto, durante o ano a procura se baseia em praticamente tudo que se conhece, como flores e plantas. ''Na primavera, como num passe de mágica, todas as flores florescem. Entretanto, nossos clientes procuram na maioria das vezes o que eles estão vendo pela cidade, que está florida'', ressalta Takemura.

