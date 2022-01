CEU do Santa Rita, em Londrina, é alvo de vandalismo

Menos de um ano depois de ter sido totalmente revitalizado, o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do jardim Santa Rita, na região oeste de Londrina, já é alvo de vandalismo e furtos, mudando o cenário do lugar. Os últimos casos foram no início deste ano, quando os vidros da biblioteca foram quebrados, as esquadrias de alumínio acabaram danificadas e até um buraco no muro na divisa entre o centro o colégio estadual Polivalente foi aberto. O registro de água e a torneira também foram arrebentados.

Os estragos se juntam a outros problemas do local, como os vidros de uma sala em frente ao parquinho que foram estilhaçados, pichações nas paredes, gangorra quebrada e fiação elétrica levada. Na quadra de esportes é possível encontrar bastante lixo acumulado e em vários pontos da extensa área o mato está alto.



