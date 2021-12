Cinco Conjuntos, União da Vitória e outras regiões de Londrina recebem serviços de capina

Entre a segunda-feira (6) e o próximo sábado (11), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) dá continuidade ao serviço de capina e roçagem do mato na zona norte de Londrina. O trabalho, que contempla a região dos Cinco Conjuntos, inclui canteiros de avenidas, rotatórias, fundos de vale, praças, vielas e laterais de vias.

Na divisão sul da cidade, a ação é realizada no União da Vitória, Nova Esperança, Roseira, Ouro Branco, Parque das Indústrias, São Lourenço, Jardim Piza, Lagoa Dourada e outros bairros nas imediações.

No decorrer da semana, a programação de limpeza prevê também o desentupimento de bueiros e a desobstrução de galerias pluviais nas proximidades do TRL (Terminal Rodoviário de Londrina). Entre as localidades atendidas estão Vila Santa Terezinha, Vila Fraternidade, Jardim Pindorama e Espanha.





As atividades de poda de árvores e remoção de galhos estão programadas para as ruas Bonifácio Ribeiro de Andrade e João Martins del Castilho, no Jardim Aragarça; para a rua Domingos Antônio Marroni, no Vale Verde; além da praça situada entre as ruas Cabreúva e Imbuía, no Jardim Leonor.





Por meio do contrato de conservação das áreas de lazer, a CMTU promove a varrição, retirada de resíduos, manutenção de lixeiras e o corte do mato em locais como o Zerão, o Centro Cívico e a área da Barragem, os lagos Igapó, Norte e Cabrinha. Nestes últimos, há ainda recolhimento de detritos do interior do espelho d’água.

Responsáveis pela higienização de calçadas e sarjetas, os varredores atuam no quadrilátero central e em avenidas de movimentação intensa nos bairros. Já os operadores de caminhão pipa têm expediente no Calçadão, Concha Acústica, Bosque Marechal Cândido Rondon, avenidas Rio de Janeiro e São Paulo.





O planejamento da companhia envolve, também, o plantio de flores em rotatórias e no entorno do Igapó II, assim como a pintura de mobiliários urbanos e meios-fios em pontos diversos do município.





Solicitações, queixas e denúncias relacionadas ao cuidado com os espaços de uso coletivo em Londrina podem ser registradas no telefone 3379-7900. O atendimento funciona nos dias úteis, das 8h às 17h.