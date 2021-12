Secretaria do Trabalho de Londrina divulga 259 oportunidades de emprego

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) divulgou 259 oportunidades de emprego abertas para 130 distintas funções.

As vagas abarcam desde cargos exigindo curso técnico ou formação superior até outras que não precisam de comprovação de escolaridade.

A lista completa, atualizada nesta segunda-feira (6), está disponível na página da SMTER, no portal da Prefeitura de Londrina.





Entre as oportunidades, há 20 vagas para atendentes de loja, com salário de R$ 1.470. A lista também inclui 18 chances para quem atua como auxiliar de cabeleireiro, com vencimento de R$ 2.000, e outras 15 vagas para vendedor, com salário de R$ 1.303.





Além dessas, há empregos para zelador, porteiro, secretária, torneiro mecânico, soldador, técnico de manutenção, serviços gerais, pintor, pedreiro e vários outros.

Para as pessoas com deficiência, também há oportunidades de trabalho para vigia, vendedor interno, operador de caixa, conferente de faturas e notas fiscais (tesouraria) e auxiliar de produção farmacêutica.





A remuneração, nesses casos, varia de R$ 1.200, acrescida de benefícios, até R$ 2.037. Para se candidatar às vagas de tesouraria ou vigia, é preciso ter experiência prévia de seis meses, enquanto que o emprego de operador de caixa requere experiência de três meses.





Quem quiser se inscrever para uma das oportunidades disponíveis deve acessar a página da SMTER na internet e fazer seu agendamento para o atendimento, por meio deste link.





Também é possível cadastrar-se através do Portal Emprega Brasil, e efetivar o encaminhamento direto de casa, clicando no botão “Cadastro online para vagas”.





Para isso, é preciso inserir os dados referentes aos documentos pessoais, como RG, CPF ou carteira de motorista e a Carteira de Trabalho.





Uma vez agendado o atendimento, que será realizado via WhatsApp, é preciso estar on-line no horário escolhido, pois os funcionários da pasta vão entrar em contato pelo número telefônico fornecido no cadastro. Por isso, não é preciso comparecer presencialmente.





Para que a vaga esteja disponível para o encaminhamento, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo. O Sine (Sistema Nacional do Empregador) está situado na rua Pernambuco, 162, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h.