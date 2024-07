Cine Cequinha promove sessão extra com temática LGBTQIAP+ em Londrina

Nesta quinta-feira (4), a partir das 19h30 no Grafatório, o projeto “Cine Cequinha Itinerante: Passeando por Londrina” exibirá o documentário longa-metragem “Indianara” (2019), dos diretores Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa.





Esta é uma sessão extra, que não estava prevista no calendário do projeto. Porém, com o sucesso das duas últimas sessões realizadas no mês de junho no Grafatório, em que foram exibidos três filmes com a temática “LGBTQIAP+ no Cinema Nacional”, decidiu-se exibir mais um filme e debater um pouco mais esse tema tão atual e necessário para o Cine Cequinha.

No documentário, acompanhamos a revolucionária Indianara, que luta pela sobrevivência dos transexuais no Brasil, esforçando-se para pôr em prática os seus ideais. Perto dos 50 anos, a ativista de origens humildes passou por uma longa trajetória até se tornar ícone do movimento.





Enfrentando os ataques do seu partido político e sofrendo o avanço do totalitarismo, ela reúne suas forças para um último ato de resistência.

A partir do documentário, a ideia é refletir sobre uma enormidade de existências alinhavadas em redes e as vivências-resistências das pessoas LGBTQIAP+, um movimento essencial em um país onde estar presente e lutar são questões atemporais. Após a exibição, como de costume, haverá um bate-papo sobre o filme.





As exibições do projeto deste ano contam com patrocínio da Lei Paulo Gustavo através da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, passando por espaços parceiros (Espaço Nave, Assentamento Eli Vive, Wãre, Alma Brasil, Grafatório e Ciranda da Cultura), além de sessões em praças e espaços públicos de várias regiões da cidade (Lago Norte, Lagoa Dourada “Zerinho”, Praça Serra das Laranjeiras, Praça Acquaville).





O objetivo é expandir e democratizar o acesso às produções cinematográficas nacionais e regionais e oportunizar o contato do público com filmes que estão fora do circuito comercial de exibição, trabalhando a formação de público e fruição artística através da promoção de sessões abertas e gratuitas seguidas de debates.





O ciclo de sessões vai até novembro, trazendo temáticas que resgatam a memória do que já passou pelo Cine Cequinha. São elas: Cinema Negro, Cinema Periférico, Mulheres no Cinema Nacional, Documentários, LGBTQIAP+ no Cinema, Bem-Vindo ao Meu Delírio, Animações e Produções de Londrina e Região.